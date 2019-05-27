Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей
Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Видео снял один из участников движения. Корова едет на коленях у своего хозяина, который ведет мотоцикл, и спокойно переносит дорогу.
При этом повышенное внимание со стороны других участников дорожного движения не раздражает животное. Пользователи Сети, комментируя видео, отметили, что для Пакистана подобная картина — обычное явление.
В апреле стало известно, что американская компания Cisco совместно с государственным инновационным центром сельскохозяйственного машиностроения Великобритании протестирует связь 5G на коровах.