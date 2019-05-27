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Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

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Фото: youtube.com
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Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.

Видео снял один из участников движения. Корова едет на коленях у своего хозяина, который ведет мотоцикл, и спокойно переносит дорогу.

При этом повышенное внимание со стороны других участников дорожного движения не раздражает животное. Пользователи Сети, комментируя видео, отметили, что для Пакистана подобная картина — обычное явление.

В апреле стало известно, что американская компания Cisco совместно с государственным инновационным центром сельскохозяйственного машиностроения Великобритании протестирует связь 5G на коровах.

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