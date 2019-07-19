Россиянам разрешили следить за коровами через GPS

Госдума РФ разрешила россиянам следить за коровами через GPS. Депутаты уточнили термин «спецсредства» в УК и КоАП. Из списка шпионских гаджетов исключили бытовые приборы с геолокацией. Вопрос о поправках встал после «прямой линии» с президентом в 2017 году. Тогда стала известна история фермера, который заказал из Китая устройство для слежения за своей коровой, но в итоге стал фигурантом уголовного дела.