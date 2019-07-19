Прямой эфир

Россиянам разрешили следить за коровами через GPS

0
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума РФ разрешила россиянам следить за коровами через GPS. Депутаты уточнили термин «спецсредства» в УК и КоАП. Из списка шпионских гаджетов исключили бытовые приборы с геолокацией. Вопрос о поправках встал после «прямой линии» с президентом в 2017 году. Тогда стала известна история фермера, который заказал из Китая устройство для слежения за своей коровой, но в итоге стал фигурантом уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые популярные у россиян носимые устройства
Женщина спасла попавшую в капкан племянницу благодаря ботинкам с GPS

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017