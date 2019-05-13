Названы самые популярные у россиян носимые устройства

За первый квартал 2019 года россияне приобрели 920 тыс. носимых устройств, потратив на это более 6 млрд рублей. Такие данные представила объединенная компания «Связной. Евросеть».

Самым популярным девайсом стали фитнес-трекеры. На них приходится 61% всех покупок, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». Второе место занимают «умные» часы (28%), третье — локаторы.

Популярность фитнес-трекеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 163%. Средняя цена этого гаджета осталась прежней.

Рост продаж смарт-часов составил 103%. Средняя цена аксессуара упала почти на 3 тыс. рублей — до 17,9 тыс. рублей.

Локаторы, позволяющие родителям видеть местонахождение своего ребенка, продавались на уровне прошлого года. Средняя цена этого прибора также снизилась и составила 2,7 тыс. рублей, на 300 рублей дешевле, чем годом ранее.

В феврале стало известно, что каждая десятая московская семья использовала для выхода в интернет более 10 устройств. Самыми популярными девайсами при пользовании интернета являются смартфоны (40%). За ними следуют ноутбуки и ПК (25%), а также планшеты (12%). Отмечается, что порядка 17% устройств — это «умные» гаджеты: смарт-часы, смарт-колонки и смарт-ТВ (1,7 млн устройств, или в среднем один девайс в семье).