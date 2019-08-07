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Два участника несогласованной акции в Москве объявлены в розыск

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Два человека, участвовавших в несогласованной акции в центре Москвы 27 июля, объявлены в розыск, одного из них зовут Сергей Фомин. Об этом в среду, 7 августа, заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

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Он добавил, что уголовное дело о массовых беспорядках передано на рассмотрение в Главное следственное управление СК, все они объединены в одно производство. Фигурантами по делу являются Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Им инкриминируется ст. 212 («Массовые беспорядки») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Кроме того, по словам Бастрыкина, в рамках расследования допрошено более 800 свидетелей из числа задержанных в административном порядке.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны.

По данным на 7 августа, к административным арестам до 30 суток приговорены 89 человек. Всего в столичные суды поступили 1038 дел об административных правонарушениях. Уже рассмотрено 422 дела с назначением наказания, остальные изучат на этой неделе.

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