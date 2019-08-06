Прокуратура потребовала лишить родительских прав участников митинга в Москве

Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, пришедших на нее с ребенком. По данным обвинения, в ходе митинга родители передали годовалого мальчика третьему лицу, что подвергло опасности его жизнь и здоровье.

«Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Отмечается, что указанные нарушения стали основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.

27 июля в центре Москвы состоялась несанкционированная акция. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

В ходе митинга собравшиеся применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате было задержано более 1 тыс. человек, в отношении троих возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). По еще трем инцидентам ведутся проверки. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. 30 июля столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что применение силы правоохранительными органами в отношении участников несанкционированной акции в Москве 27 июля было оправданным. Состоявшееся мероприятие он назвал заранее спланированными массовыми беспорядками, так как разрешения на проведение акции «никто не спрашивал и даже не пытался». Собянин поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности в городе, отметив, что они выполняли свой долг.