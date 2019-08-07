Стало известно имя второго участника убийства Михаила Круга

В доме шансонье Михаила Круга в Твери прошел следственный эксперимент. Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве артиста. Киллер банды «Тверские волки» отбывает пожизненный срок за другие преступления. По словам Агеева, стрелял не он, а другой член ОПГ — Дмитрий Веселов. Сам Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды А. Осиповым. Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Долгое время имя второго участника убийства артиста оставалось неизвестным.