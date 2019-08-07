В Минстрое оценили идею включать отопление летом

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России оценили инициативу депутата Госдумы Василия Власова о включении отопления в домах летом. По данным представителей ведомства, главы регионов могут распорядиться включить центральное отопление в любое время года.

«У нас есть муниципалитеты, где топят круглый год. Требование о том, что среднесуточная температура в течение нескольких дней должна быть не выше восьми градусов и только тогда включат отопление, отменили», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Российская газета».

Ранее 7 августа сообщалось, что депутат от ЛДПР Василий Власов предложил запускать отопление в домах во время летнего похолодания. Он пояснил, что в июле и начале августа получил множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах. Депутат добавил, что многие граждане считают необходимым включать отопление, когда температура воздуха на улице падает ниже климатической нормы.

Прошедший июль стал самым холодным в Москве за последние 100 лет.