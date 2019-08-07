Более 570 млн рублей направили на ремонт детской больницы в Пензе

Реконструкция проводится в детской клинической больнице имени Филатова в Пензе. На ремонт и закупку оборудования направили 576 млн рублей.

Работы проводятся в рамках федеральной инвестиционной программы. Реконструкция пройдет в акушерском и главном корпусах больницы. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Ход ремонта проверил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По его словам, оба здания будут готовы к сдаче в эксплуатацию в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Калининграде начался ремонт детского инфекционного отделения в Центральной городской больнице. Рабочие обновили три палаты реанимации.