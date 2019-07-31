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Ремонт в больнице в Севастополе будут проводить с «тихим часом»

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И.о. губернатора Севастополя Михаил Развозжаев потребовал соблюдать тихий час во время ремонта в городской больнице №5. Глава территории отреагировал на обращения пациентов.

По словам Развозжаева, детей из больницы никуда не перевели, несмотря на планируемый ремонт балконов. И.о. губернатора уточнил, что закрыть медицинское учреждение нет возможности, однако потребовал, чтобы строители соблюдали определенный график. Работы можно вести с 8 до 13 часов, а также с 16 до 20 часов. Время с 13 до 16 часов будет установлено в качестве «тихого часа». Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Также Развозжаев указал на то, что подрядчик заваливает строительным мусором газон больницы и не обеспечивает своевременный вывоз отходов. Ситуация должна быть исправлена, и.о. губернатора намерен провести повторную проверку по устранению замечаний на следующей неделе.

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