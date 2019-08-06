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Ремонт детского инфекционного отделения начался в больнице в Калининграде

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В Калининграде продолжается капитальный ремонт Центральной городской клинической больницы. Начались работы в детском инфекционном отделении. Об этом Калининград.Ru сообщили в пресс-службе правительства области.

По словам и. о. главврача ЦГКБ Сергея Литвиненко, в других отделениях работы стартовали в августе 2018 года. Были приведены в порядок помещения операционных блоков и перевязочной.

Рабочие уже обновили три палаты и ординаторскую детской реанимации. Средства на ремонт приемного отделения направили из областного бюджета, в двух лечебных отделениях ремонт проведут за счет больницы.

Капитальный ремонт также идет в патологоанатомическом отделении. Уже отремонтированы два кабинета, архив, ординаторская и столовая для персонала.

Осенью этого года в больнице планируют открыть второй в городе Центр женского здоровья. Идет ремонт помещений.

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