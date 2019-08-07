На Украине призвали к смене мирового порядка

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка. Об этом он рассказал 6 августа в эфире телеканала NewsOne.

Чиновник выразил мнение, что сейчас человечество стало свидетелем глобального кризиса. По версии Туки, он произошел из-за пренебрежения достигнутыми договоренностями между государствами, а также из-за разрушения системы мировой безопасности.

«Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран. На данный момент просто не работают те механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны», — подчеркнул Тука.

В связи с этим замминистра выразил сомнение в эффективности работы ООН и Совета безопасности ООН, призвав выстроить новый международный порядок.

6 августа сообщалось, что в Госдуме предрекли конец НАТО, поскольку альянс становится всё менее востребованным.