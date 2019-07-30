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ООН сообщила о рекордном росте числа погибших в конфликтах детей

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Фото: Global Look Press/Andrei Solomonov
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ООН сообщила о рекордном росте числа детей, погибших и пострадавших в 2018 году в результате различных вооруженных конфликтов. Об этом говорится в докладе генерального секретаря международной организации.

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Так, число погибших и получивших ранения детей в Афганистане оставалось самым высоким — 3062 человека. Количество жертв и пострадавших в сирийском конфликте составило 1854 ребенка, в Йемене — 1689, передает во вторник, 30 июля, «РИА Новости».

Страной с наибольшим уровнем вовлечения детей в вооруженный конфликт стала Сомали — 2300 детей. За ней следует Нигерия (1947).

В 2018 году по всему миру было похищено около 2490 детей, отмечается в докладе. Из них в Сомали — 1609, в Демократической Республике Конго (ДРК) — 367, в Нигерии — 180, в Южном Судане — 109, в Сирии — 69, в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) — 62, в Судане — 22, на Филиппинах — 13.

9 июля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор при подрыве на мине погибли семеро детей. Несчастный случай произошел во время сельскохозяйственных работ. Дети подорвались на фугасе, установленном боевиками.

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