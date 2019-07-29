Россия представила ООН концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила Совбезу ООН и Генеральной Ассамблее организации свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ в ООН Владимир Сафронков 29 июля.

«Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня «предотвращение вооруженных конфликтов» концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи», — цитирует его «РИА Новости».

Россия выступила с инициативой о создании организации по безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе (ОБСПЗ) 23 июля.

Согласно документу МИД РФ, в ОБСПЗ на правах наблюдателей или ассоциированных членов могли бы входить страны залива, а также Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны. Москва также предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в регионе.

Однако прежде российский МИД предложил провести консультации и по их итогам сформировать инициативную группу, которая подготовила бы проведение международной конференции и сформировала состав участников будущей организации.

Предложение было выдвинуто на следующий день после того, как глава МИД Британии Джереми Хант заявил о создании европейской миссии по защите моря и судоходства в регионе Персидского залива. Предполагается, что она будет дополнять аналогичную миссию США, но не зависеть от нее.

Кроме того, после ряда происшествий с судами в Персидском заливе Великобритания объявила об усилении военного присутствия в регионе, а США — о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива, напоминает «Газета.ру». По данным «Федерального агентства новостей», целью таких решений называлось «обеспечение безопасности транспортного судоходства».

Ситуация в Персидском заливе обострилась после инцидентов с танкерами. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС по подозрению в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Через шесть дней корабли, предположительно иранские, попытались остановить британский нефтяной танкер, но после отозвали требование.

13 июня были атакованы норвежский и японский танкеры, в нападении США обвинили Иран и 18 июля заявили, что сбили иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну. На следующий день Иран задержал британский танкер Stena Impero за якобы нарушение международных правил и причастность к некоему инциденту с иранским рыболовецким судном.