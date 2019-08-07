Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500

Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500. Информацию об этом распространила газета The Brussels Times.

Издание отмечает, что таким образом покупатель финансово поддержал случайного знакомого.

Позже по совету друзей он отдал полотно на экспертизу. Оказалось, что стоимость картины может достигать €30 млн, поскольку она является работой Рембрандта.

Мужчина решил выставить картину, известную как «Портрет Иисуса», на продажу.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — крупнейший представитель золотого века голландской живописи. По данным современных исследователей, его кисти принадлежат 346 картин.

3 июля сообщалось, что аукционный дом Schuler Auktionen в Цюрихе продал картину неизвестного автора «Портрет молодого человека» за рекордную для него сумму в 6,4 млн швейцарских франков (около $6,5 млн), что в 1 тыс. раз выше изначальной стоимости произведения.