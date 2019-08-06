Найденную в Ирбите картину Рубенса отправят на дополнительную экспертизу

Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов заявил, что найденную в Свердловской области картину нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса «Положение во гроб» отправят на дополнительную экспертизу. Об этом 5 июля сообщило агентство ТАСС.

По словам Карпова, на сегодняшний день нет точных подтверждений подлинности полотна, поэтому Государственный Эрмитаж запросил дополнительную экспертизу.

Помимо этого он сообщил, что презентация картины, ранее запланированная на сентябрь, переносится на неопределенное время.

28 июня стало известно, что копия картины «Положение во гроб», находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств в Свердловской области, оказалась оригиналом.

Питер Пауль Рубенс (1577–1640) — нидерландский живописец, один из основоположников искусства барокко, дипломат, коллекционер. Творческое наследие художника насчитывает около 3000 картин.

14 марта сообщалось, что неизвестные похитители картины Питера Брейгеля-младшего «Распятие» забрали из церкви в итальянском городе Кастельнуово-Магра в области Лигургия копию полотна, а не оригинал.