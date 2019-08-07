«Стадион в Краснодаре круче, чем в Санкт-Петербурге»

Этим летом футбольный клуб «Краснодар» провел внушительную работу на трансферном рынке. К своему дебюту в Лиге чемпионов «горожане» приобрели полузащитников Юнеса Намли, Руслана Камболова, Кайо Панталеао, Тонни Вильену и Реми Кабелла, а также нападающего Маркуса Берга. Футболисты потихоньку адаптируются в новом коллективе, а некоторые из них уже играют важную роль в составе. В частности, 25-летний датский хавбек Намли уже успел забить гол и ярко проявить себя в стартовых турах РПЛ. После недавней игры с «Зенитом» он дал интервью «Известиям», в котором подвел итоги матча, высказался о предстоящей встрече с «Порту» в Лиге чемпионов и выбрал лучший стадион страны.

— Вас расстроила ничья с «Зенитом» в минувшие выходные, учитывая то, что «Краснодар» вел в счете до 93-й минуты матча?

— О да, конечно. Это сильное разочарование, когда пропускаешь гол в самые последние минуты. Но я думаю, что перед забитым голом был фол на нашем футболисте в центре поля. Я не понимаю, зачем нужен VAR, если мы его не используем, но что поделаешь. Игра уже позади. Конечно, нам удалось забить случайный гол, но мы всё равно очень расстроены мячом, который пропустили в концовке. В итоге, мне кажется, счет 1:1 — это неплохо.

— Этот результат можно считать справедливым?

— Да, была равная игра. Результат удовлетворительный, но если посмотреть на то, как был забит последний гол, я не могу не расстраиваться, потому что, как я уже сказал, судья должен был дать штрафной в нашу пользу в центре поля. Рефери нужно было только подойти к экрану, и он бы всё увидел, но он решил этого не делать, из-за чего мы не положили в свою копилку три очка.

— Уже в среду «Краснодару» предстоит дебютировать в Лиге чемпионов и сыграть с «Порту». Тяжело, что перед столь важным матчем вы играли с таким непростым соперником, как «Зенит»?

— Нет, это не так принципиально. Каждый матч сложный. Играем мы с «Зенитом» или с любой другой командой, мы всё равно пытаемся выиграть. Прошедший матч — это хорошая проверка перед «Порту». В «Зените» собраны отличные футболисты, как и у португальской команды. Нам нужно взять всё хорошее, что было в нашей игре против «Зенита», и быть уверенными в себе перед встречей с «Порту».

— Какие ожидания от предстоящего матча?

— Надеюсь, будет хорошая игра. «Порту» — очень сильная команда. Но у нас тоже хороший коллектив, и мы умеем играть в классный футбол. Мы должны показать им, что играем дома. Отдать все силы, что у нас есть, и смотреть на результат уже после окончания 90 минут. Нам предстоит провести два матча, и если мы будем уверенными в себе, то у нас есть хорошие шансы.

— В России часто спорят, какой стадион лучше: в Санкт-Петербурге или Краснодаре. Вы успели поиграть на обеих аренах, ваше мнение?

— Наш стадион в Краснодаре, конечно, круче, чем в Санкт-Петербурге!

— Вы перешли в новый чемпионат и уже провели здесь несколько матчей. Какое у вас впечатление об уровне РПЛ?

— Российская лига отличается от тех, в которых мне приходилось играть. Здесь больше физических нагрузок, если сравнивать с Европой. В России есть хорошие команды, отличные футболисты. У «Краснодара» же есть свой собственный стиль игры. В любом случае это вопрос адаптации. Думаю, со временем мне будет здесь всё лучше и лучше. Я надеюсь, что буду доказывать это в каждом матче.

— «Краснодар» потратил большие деньги на новичков. Теперь уровень команды соответствует Лиге чемпионов?

— Я уверен в этом. В нашей команде собраны хорошие футболисты. Наш уровень соответствует Лиге чемпионов, но нам, конечно, еще нужно доказать это на футбольном поле. Мы узнаем ответ на этот вопрос в конце следующей недели.