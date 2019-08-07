Не вернется: «Локомотив» не смог договориться с Ману Фернандешем

Португальский полузащитник Мануэль Фернандеш так и не смог договориться с «Локомотивом» о новом контракте. Официальный представитель футболиста Паулу Барбоза рассказал «Известиям», что в ближайшее время хавбек может подписать соглашение с другим клубом.

— Пока никакой новой информации относительно «Локомотива» нет, — сказал «Известиям» Паулу Барбоза. — Но совсем скоро должны появиться новости относительно нового клуба Мануэля, с которым он, скорее всего, подпишет контракт. Могу сказать только, что это будет команда не из России.

Мануэль Фернандеш покинул «Локомотив» в начале лета этого года в связи с истечением контракта с клубом. Футболист до сих пор не перешел в новую команду, и было много разговоров о том, что Фернандеш может все-таки договориться со своим бывшим работодателем и вернуться в стан «железнодорожников».

Фернандеш выступал за столичный «Локомотив» с 2014 года. В последние несколько сезонов португальский полузащитник был важным игроком команды, и именно его считают одним из главных творцов чемпионства «железнодорожников» в сезоне-2017/18. Помимо золотых медалей РПЛ Ману успел выиграть в составе москвичей три Кубка России (2014/15, 2016/17, 2018/19).

Фернандеш имеет за плечами внушительную европейскую карьеру. Он начал свой путь в футболе в лиссабонской «Бенфике». Оттуда полузащитник дважды ездил в аренду в английские клубы. Фернандеш успел поиграть за «Портсмут» и «Эвертон». В итоге был продан в испанскую «Валенсию». В составе этого клуба становился обладателем Кубка Испании. «Летучие мыши» два раза отдавали португальского хавбека в аренду. Сначала он играл за уже знакомый «Эвертон», а затем отправился в турецкий «Бешикташ», с которым впоследствии и подписал полноценный контракт.

На сегодня трансферная стоимость Мануэля Фернандеша, по данным портала transfermarkt.de, составляет около €3,5 млн. Однако футболист находится в статусе свободного агента и достанется любому клубу совершенно бесплатно.

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