Россия предлагала США в закрытом режиме осмотреть ракету 9М729, якобы нарушающую Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но Вашингтон отказался, рассказал журналистам во вторник, 6 августа, глава Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он напомнил, что данная ракета была продемонстрирована в январе в ходе совместного брифинга Минобороны и российского МИДа для иностранных военных атташе в парке «Патриот». Однако приглашенные представители США и большинства стран НАТО не пришли на мероприятие. При этом американская сторона продолжается обвинять Москву в нарушении договора, не представив никаких конкретных доказательств.

«Я не могу назвать ни одного факта (нарушения ДРСМД. — Ред.) или ни одного момента, который якобы они (США. — Ред.) нам предъявили <…> Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты», — приводит слова Патрушева ТАСС.

Он отметил, что нарушения со своей стороны Соединенные Штаты отказываются обсуждать. По мнению Патрушева, Вашингтону «нужен был лишь повод для того, чтобы выйти из договора» и американцы нашли его для себя и своих партнеров по НАТО.

В этой связи глава российского Совбеза предупредил, что Москва даст адекватный ответ, если США начнут размещение ракет средней и меньшей дальности и это будет угрожать национальной безопасности РФ. Все будет зависеть от того, «где и в каком количестве это будет совершено», добавил Патрушев.

Вместе с тем, глава российского Совебеза выразил надежду на то, что переговоры с Вашингтоном по стратегической стабильности все-таки принесут позитивные результаты, в особенности, если в них будут участвовать оборонные ведомства двух и более стран. В частности, он напомнил о предложении американской стороны подключить Китай к многостороннему договору, который должен сменить ДРСМД. По мнению Патрушева, в обновленном соглашении могли бы участвовать также США и Великобритании, но Вашингтон, отметил он, «пока к этому не готов».

В феврале 2019 года США начали процедуру выхода из договора, обвинив Россию в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Доказательств в Вашингтоне не привели, в то время как в Москве не раз опровергали обвинения американской стороны. В ответ Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. Таким образом, ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

В Соединенных Штатах договор называли устаревшей сделкой времен холодной войны и заявляли, что не боятся гонки вооружений с Россией, обвиняя Москву в ликвидации документа.

В МИД РФ назвали решение Вашингтона о выходе из ДРСМД ошибкой, обвинив американские власти в желании «избавиться от ограничений». В ведомстве призвали США отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности ради деэскалации напряженности в мире.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.