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60 человек подрались в центре Москвы

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек. Инцидент произошел в районе станции метро «Площадь Ильича» около 4:00, передает РЕН ТВ во вторник, 6 августа.

По некоторым данным, всё началось с конфликта на почве личной неприязни.

В пресс-службе ГУВД Москвы сообщили, что несколько участников драки получили травмы и переданы медикам для оказания помощи. Еще несколько человек доставлены в отделение полиции для разбирательства.

В конце июля на норвежском круизном лайнере Britannia произошла массовая драка из-за человека в костюме клоуна. Его поведение показалось группе отдыхавших в баре навязчивым. В потасовке с применением мебели и посуды участвовали пассажиры и бармен, пытавшийся их разнять.

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