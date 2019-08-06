60 человек подрались в центре Москвы

Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек. Инцидент произошел в районе станции метро «Площадь Ильича» около 4:00, передает РЕН ТВ во вторник, 6 августа.

По некоторым данным, всё началось с конфликта на почве личной неприязни.

В пресс-службе ГУВД Москвы сообщили, что несколько участников драки получили травмы и переданы медикам для оказания помощи. Еще несколько человек доставлены в отделение полиции для разбирательства.

В конце июля на норвежском круизном лайнере Britannia произошла массовая драка из-за человека в костюме клоуна. Его поведение показалось группе отдыхавших в баре навязчивым. В потасовке с применением мебели и посуды участвовали пассажиры и бармен, пытавшийся их разнять.