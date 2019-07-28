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Пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку на круизном судне

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Фото: Global Look Press/Peter Zimmermann/dpa-Zentralbild
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Пассажир в костюме клоуна со своей спутницей напали на посетителей бара британского круизного лайнера Britannia, путешествовавшего во фьордах Норвегии, ранив шесть человек. Об этом в субботу, 27 июля, сообщила The Guardian.

Инцидент произошел в конце 12-часовой вечеринки, когда компания посетителей бара возмутилась навязчивостью клоуна.

После перебранки началась драка с применением мебели и посуды, в которую оказались вовлечены пассажиры и бармен, пытавшийся разнять дерущихся.

По сообщениям полиции, злоумышленники — 41-летняя женщина и 43-летний мужчина из Эссекса были арестованы полицией Хэмпшира.

11 августа 2018 года клоун-убийца, совершавший преступления с перчаткой Фредди Крюгера на руке, был приговорен в американском штате Колорадо к 42 годам тюрьмы. Как отмечается, 37-летний Кристиан Гулзоу убил после ссоры возле кафе в 2017 году 29-летнего мужчину. Примечательно, что в момент совершения преступления на лице Гулзоу был клоунский черно-белый макияж, а на руке перчатка с лезвиями длиной по 5–8 см, похожая на когти маньяка из фильма «Кошмар на улице Вязов».

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