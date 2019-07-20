На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице. После этого артистка обратилась в полицию.

«На меня было совершено нападение, выключали свет пять раз и мне пришлось петь с людьми без музыки», — написала Приходько на своей странице в Facebook.

В качестве доказательства она опубликовала на своей странице видео. На кадрах видно, как неизвестный мужчина с голым торсом пробрался на сцену и повалил певицу на пол. По словам Приходько, она «получила телесные травмы» и провела «ночь в отделении полиции».

30 июня сообщалось, что Приходько будет баллотироваться в Верховную раду Украины от партии «Батькивщина» в избирательном округе в Виннице. В сведениях о 32-летней кандидатке отмечается, что у нее высшее образование, она временно не работает, беспартийная, проживает в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области.