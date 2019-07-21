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Зампреда правительства Сахалинской области уволили после драки в кафе

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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«Заместитель председателя регионального правительства отправлен в отставку. Решение об этом принял глава Сахалинской области Валерий Лимаренко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Подберезный стал участником инцидента в одном из кафе города. По словам Лимаренко, такое поведение недопустимо для членов правительства Сахалинской области.

Подберезный был назначен заместителем председателя областного правительства 23 апреля 2019 года.

24 июня врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил после «прямой линии» с президентом России своего заместителя Инну Погребняк.

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