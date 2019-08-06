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Экс-полицейский получил два года колонии в рамках дела об убийстве пауэрлифтера

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Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
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Краевой суд Хабаровска вынес приговор бывшему полицейскому, который стал свидетелем убийства пауэрлифтера Андрея Драчева и не предотвратил преступление. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на адвоката семьи Драчевых Евгения Шевцова.

Экс-полицейский Владимир Овчинников был признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность») и получил 2 года и 4 месяца в колонии-поселении. Также, по словам Шевцова, ему запрещено занимать должности в государственных органах в течение 1 года 10 месяцев.

В декабре 2018 года суд признал виновным в убийстве Драчева Анара Аллахверанова. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, летом 2017 года Аллахверанов вступил в конфликт с Драчевым на глазах у Овчинникова. Последний, будучи приятелем Аллахверанова, не попытался прекратить драку и предотвратить преступление. Он мог задержать Аллахверанова на месте, но не сделал этого. Кроме того, он пытался убедить прибывших на место событий правоохранителей, что никакого конфликта не было.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Помимо этого, он имел титул чемпиона Европы по пауэрлифтингу.

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