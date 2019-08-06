Эксперты предсказали рецессию в России в 2019 году

Техническая рецессия в экономике России может быть зафиксирована уже в 2019 году. Такой вывод сделали специалисты Института экономики роста им. Столыпина. Эксперты связывают спад с сокращением предприятий малого и среднего бизнеса. Ранее Минэкономразвития допускало снижение экономики в 2021 году.