Племенной сход: черепа и перья на фестивале моды в Индонезии

В городе Джембер на индонезийском острове Ява завершился 18-й карнавал моды. Темой уличных шествий было заявлено «Племенное величие», и участники представляли наряды в этническом стиле. Самые яркие моменты праздника — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В карнавале приняли участие более тысячи исполнителей из разных стран Азии. Всего во время праздника, длившегося пять дней, состоялось восемь парадов
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Одеяния участников представляли культуры ацтеков, даяков, каренов, монголов, минахасцев, полинезийцев, зулусов и викингов
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Так, по мнению создателей костюма, выглядит настоящий африканский племенной вождь
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Это пышное одеяние представляет культуру ацтеков
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Модель демонстрирует стилизованный каренский наряд. Карены — народность, населяющая юго-восток Мьянмы и северо-запад Таиланда
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Для создания столь сложного сооружения требуется немало времени — и пару часов только на то, чтобы водрузить всё на модель
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Наряды украшаются ручной вышивкой и атрибутикой в традиционной стилистике каждой представленной культуры
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Представления об одежде викингов у индонезийских дизайнеров определенно сложились не без влияния просмотра «Игры престолов»
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В парадах принимали участие и дети, демонстрировавшие национальные наряды с не меньшим достоинством, чем взрослые модели
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Ритуальный наряд минахасцев, населяющих индонезийский остров Сулавеси, способен вызвать острую зависть у самых экстравагантных поп-звезд Америки и Европы
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Участники карнавала в качестве подиума использовали главную улицу Джембера, растянувшуюся на 3,6 км
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Парад временами превращался в настоящее театрализованное представление на этническую тематику
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Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Эта женщина демонстрирует традиционную индонезийскую одежду кебайя, созданную Анне Аванти, одной из самых дорогих модельеров страны
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