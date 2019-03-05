Возвели самбу: как проходит бразильский карнавал

В Рио-де-Жанейро продолжается ежегодный карнавал. Это самый массовый народный праздник, который продлится до 6 марта — Пепельной среды, совпадающей с началом католического Великого поста. Словом «карнавал» раньше назывался шумный предпасхальный пир, считается, что оно происходит от португальского Carne Vale, что означает «мясо, прощай». В настоящее время праздник превратился в красочное танцевальное шествие, которое привлекает внимание всего мира. Ожидается, что в этом году бразильская столица примет 1,5 млн туристов, а всего в торжествах примет участие около 7 млн человек
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua
Карнавал пришел в Бразилию в середине XVII века, с колонизаторами-португальцами, праздник назывался «Энтрудо» и обозначал торжественные богослужения в период Великого поста. Правда, он ничего общего с нынешним карнавалом не имел, кроме народного характера. Во время торжеств было принято поливать друг друга водой, прокисшим вином, виноградным соком, посыпать друг друга известью, бросаться бомбочками из воска, наполненными разными жидкостями
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua
Первый карнавал в Рио состоялся в 1840 году, там танцевали вальс и польку. Однако впоследствии африканские рабы, привезенные в Бразилию португальцами, оказали свое влияние на карнавальную музыку. В 1917 году здесь зазвучали ритмы самбы. Карнавальные костюмы изготавливались из подручных средств — костей, травы, перьев
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Фото: Global Look Press/Imago images/Fotoarena/Celso Pupo
Сейчас главное событие карнавала — парад представителей разных школ самбы, который проходит на самбодроме «Маркиз де Сапукаи». Он был построен в 1984 году по проекту известного латиноамериканского архитектора Оскара Нимейера
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Фото: TASS/AP/Leo Correa
За звание победителя парада на самбодроме ежегодно борются 12 школ самбы, входящие в высшую лигу. Самая старая и самая известная школа самбы называется Mangueira, она появилась в 1928 году
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Фото: TASS/AP/Leo Correa
Mangueira — трендсеттер карнавала. Остальные знаменитые школы самбы — Salgueiro, Mocidade, Grande Rio и Beija Flor — считаются ее последователями. На фото — представительница школы Beija Flor
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Фото: Getty Images/Raphael Dias
Раисса Мачадо, представительница школы Viradouro на самбодроме в Рио
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Фото: TASS/AP/Leo Correa
Шествие школы Salgueiro
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Фото: Getty Images/Buda Mendes
Выступление на карнавале — это не просто танцы. Каждая школа готовит выступление на определенную тему, которая до начала карнавала держится в секрете
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Фото: REUTERS/Sergio Moraes
Несмотря на красочность и кажущуюся легкомысленность действа, самая популярная тематика выступлений — социальные проблемы и даже политическая сатира
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Фото: Global Look Press/Imago images/Fotoarena/Celso Pupo
Например, школа Mangueira посвятила выступление нераскрытому убийству Мариэли Франку, муниципального депутата и правозащитницы
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Фото: REUTERS/Sergio Moraes
Другие темы, представленные на карнавале: коррупция в политике, особенности национального характера, борьба за свободу в Бразилии, геноцид армян, вред табака
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Фото: REUTERS/Pilar Olivares
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