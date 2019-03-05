Возвели самбу: как проходит бразильский карнавал

В Рио-де-Жанейро продолжается ежегодный карнавал. Это самый массовый народный праздник, который продлится до 6 марта — Пепельной среды, совпадающей с началом католического Великого поста. Словом «карнавал» раньше назывался шумный предпасхальный пир, считается, что оно происходит от португальского Carne Vale, что означает «мясо, прощай». В настоящее время праздник превратился в красочное танцевальное шествие, которое привлекает внимание всего мира. Ожидается, что в этом году бразильская столица примет 1,5 млн туристов, а всего в торжествах примет участие около 7 млн человек