Карнавал без перьев: самый масштабный грязевой фестиваль Бразилии

В небольшом приморском городке Парати к югу от Рио-де-Жанейро стартовал самый необычный карнавал не только в Бразилии, но и во всем мире. Он называется Bloco de Lama (Фестиваль грязи), для участия в нем не нужны костюмы и перья.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
В этом году его проводили с 10 по 13 февраля. А число участников составило примерно три тысячи человек.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Жители города целиком обмазываются в липкой грязи местного озера Джабаквара, а затем выходят на улицы.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
История фестиваля в Парати насчитывает более 30 лет. В 1986 году его придумали несколько друзей, которые играли в грязевом озере, а затем перемазанные в грязи прошлись по городу, присоединившись к карнавальной процессии.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Дата проведения фестиваля грязи совпадает с традиционным бразильским карнавалом и является альтернативой самбе и пышным нарядам.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Грязевой фестиваль - отличный способ провести время весело и тратиться на костюмы. Все приходят в купальниках и плавках, многие ныряют в озеро прямо с головой.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
В то же время в историческом центре Парати проходит вполне себе привычный для Бразилии карнавал, пока участники грязевого фестиваля резвятся на берегу.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
Уличная вечеринка возле озера начинается в три часа и длится до вечера. Здесь разрешены файеры и сухие яркие краски холи, а листья и черепа являются неотъемлемой частью уличных шествий.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
В грязевом фестивале участвуют бразильцы от мала до велика: здесь много детей и стариков. Хотя основная масса любителей изваляться по уши в грязи - молодежь.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
В знойный полдень, когда температура близка к +30, прохладная грязь из озера, не только оказывает благоприятное воздействие на кожу, но и здорово охлаждает.
Фото: REUTERS/Nacho Doce
В последние годы Парати стало популярным туристическим направлением: для участия в грязевом фестивале сюда начали съезжаться со всех уголков планеты.
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