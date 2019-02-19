Искусство в маски: как проходит традиционный карнавал в Венеции

Когда-то маски в это время надевали для того, чтобы представители знати, скрыв свои лица, могли спокойно общаться с бедняками (и наоборот) — те маски были простыми и делались из папье-маше. Постепенно, впрочем, их стали украшать, и со временем богато украшенная (и часто сделанная из кожи) маска превратилась в главный символ праздника, да и всего города