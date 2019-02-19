Искусство в маски: как проходит традиционный карнавал в Венеции

Маски, кружево, шелка, яркие костюмы и веселье на всю ночь — в Венеции 17 февраля открылся традиционный карнавал, который продлится почти две недели. Как проходит праздник в этом году, можно увидеть в галерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Anteo Marinoni
Парад гондол на Гранд-канале — главное событие первого дня карнавала. В этом главным героем большинства репортажей стала гондола «в костюме» гигантской крысы
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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
После того как все лодки прошли по Гранд-каналу, зрителям и участникам парада предложили традиционные венецианские закуски и сладости
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Фото: Getty Images/Awakening/Simone Padovani
У каждого карнавала есть собственная тема. В этом году, например, она звучит как «Во всем виновата Луна!» — такой выбор организаторы сделали для того, чтобы отметить 50-летия со дня высадки человека на Луну
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Фото: Global Look Press/Imago/Xinhua/Cheng Tingting
Поэтому вечером в день открытия на Гранд-канале показали спектакль, центральным персонажем которого, разумеется, стало ночное светило
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
Еще одно важное событие ждет участников впереди — в следующие выходные, 23–24 февраля, в Венеции выберут главную красавицу во время традиционного «праздника Марий»
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
Когда-то в этот день венецианский дож одаривал приданым красивых невест из бедных семей. Теперь же по городу проходит парад венецианских красавиц, из числа которых выбирают «Марию» карнавала этого года
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Фото: Global Look Press/Imago/Xinhua/Cheng Tingting
Многие туристы приезжают в Венецию из года в год, чтобы принять участие в празднике, и каждый раз придумывают себе новые костюмы
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Фото: Getty Images/Awakening/Stefano Mazzola
Когда-то маски в это время надевали для того, чтобы представители знати, скрыв свои лица, могли спокойно общаться с бедняками (и наоборот) — те маски были простыми и делались из папье-маше. Постепенно, впрочем, их стали украшать, и со временем богато украшенная (и часто сделанная из кожи) маска превратилась в главный символ праздника, да и всего города
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Фото: TASS/AP/Antonio Calanni
В среднем каждый год Венеция в конце февраля принимает около полумиллиона туристов — и это при том, что карнавалы в это время проводятся и в других городах страны
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Фото: Global Look Press/Imago/Xinhua/Cheng Tingting
Карнавал продлится в Венеции до начала марта. Последним днем гуляний станет Жирный вторник, который в этом году приходится на 5 марта, после которого для верующих начнется сорокадневный пост
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