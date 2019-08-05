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Улицу Костычева капитально отремонтировали в Брянске

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Фото: Брянская городская администрация/bga32.ru
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Выездная приемка улицы прошла в Советском районе Брянска, где капитально отремонтирован участок улицы Костычева. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» там уложили новый асфальт, привели в порядок тротуары.

В нормативное состояние приведено уличное освещение, отмечает NASHBRYANSK.RU. Вдоль школы № 60 расшили проезжую часть для удобства родителей, привозящих детей. На пересечении улиц Костычева и Горбатова появился светофорный объект, который заработает в ближайшее время. У комиссии были замечания по обустройству отдельных заездных и съездных пандусов. В ближайшее время подрядчик устранит недоработки, только после этого дорога будет принята в эксплуатацию.

Из 24 дорог в Брянске, которые включены в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отремонтированы четыре. Еще на семи участках работы практически завершены. Недавно подрядчикам дали поручение ускорить темп ремонта дорог, а также исправить нарушения по качеству работ.

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