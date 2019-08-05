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В Ростовской области прошла реконструкция «Осады Азова»

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Фото: donland.ru
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В Азове Ростовской области в минувшие выходные состоялся 15-й фестиваль «Осада Азова 1641 года». В театрализованной реконструкции участвовали более 200 человек из 33 исторических клубов России. Показ событий XVII века комментировал автор книги «Осада Азова» Андрей Венков. Он рассказал подробности того, как в 1641 году казачий гарнизон оборонял Азовскую крепость от противников, которых было больше почти в 60 раз.

«Каждый год в это время мы отдаем дань памяти донским героям. Реконструкция осадного сидения дает нам возможность напрямую окунуться в историю. Подвиг наших предков — это пример и гордость для нас», — подчеркнул в приветственной речи заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, сообщает сайт Donland.

Новинкой нынешнего фестиваля стало театрализованное шоу «Первая красавица Азака». За участниц конкурса могли голосовать все посетители. Регион входит в «Золотую лигу» событийного туризма страны, в том числе благодаря таким событиям, как «Осада Азова».

В этом году фестиваль в последний раз прошел в привычном формате осадного сидения казаков, а с 2020 года их могут заменить реконструкции Азовских походов Петра I.

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