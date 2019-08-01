День рождения Нижнего Новгорода отпразднуют в новом формате

Власти Нижнего Новгорода потратят на празднование Дня города 10 млн рублей, сообщили в департаменте культуры. Вопрос участия спонсоров находится в проработке.

Мероприятия в этом году пройдут 17 августа в новом формате. Администрация приняла решение отказаться от концерта звезд в пользу фестиваля фейерверков. На Нижне-Волжской набережной ожидаются фестивали городской рыбалки, пляжных видов спорта, исторической реконструкции и воздушных шаров, сообщает ИА «НьюсНН».

С 2014 по 2018 год День рождения Нижнего Новгорода отмечали одновременно с Днем России — 12 июня. Теперь эти праздники будут разделены.

Нижний Новгород основан, предположительно, 4 (10) февраля 1221 года Владимирским князем Юрием Всеволодовичем. В 1500–1515 годах был построен каменный кремль, который не был взят ни разу за всю историю.