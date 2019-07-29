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Дворец спорта капитально отремонтируют в Ростове-на-Дону

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На капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове-на-Дону выделят около 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства. Работы проведут в 2021–2022 годах.

Капремонт предполагает рост числа зрительских мест до 4,5 тыс., установку мобильной сцены и звукового оборудования, обновление холодильного оборудования ледового катка, пишет RostovgGazeta.

Построенный в 1967 году Дворец спорта является домашней ареной хоккейного клуба «Ростов» и женского гандбольного клуба «Ростов-Дон».

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