МИД России призвал страны ООН не размещать оружие в космосе

Министерство иностранных дел России призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе. Там отметили, что государства должны выступать с единых позиций по данному вопросу.

Комментарий был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в понедельник, 5 августа, в связи с недавней презентацией национальной космической оборонной стратегии Франции. Российские дипломаты обратили внимание на то, что даже при первом прочтении этого документа возникают серьезные вопросы к некоторым его положениям, которые будут адресованы французским партнерам.

«Франция стала вторым (после США) государством, которое официально признало возможность возникновения вооруженного конфликта в космическом пространстве. При этом в ответ на «враждебные» действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия в том числе, как мы понимаем, и силового характера», — цитирует «Интерфакс» заявление министерства.

При этом в российском МИДе отметили, что Москва по-прежнему привержена последовательной линии по продвижению идеи неразмещения оружия в космосе и использованию космического пространства «в интересах всеобщего мира и равной для всех глобальной безопасности.

13 июля Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании космического военного командования в рамках военно-воздушных сил. Об этом 13 июля объявил президент страны. По его словам, такая мера позволит Франции обеспечить развитие и укрепление космического потенциала. «Большое космическое командование» будет создано уже в сентябре.