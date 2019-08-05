Взрыв произошел на территории воинской части в Красноярском крае

Пожар и взрыв произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края.

Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Двое пострадавших госпитализированы, остальным помощь оказана на месте.

Пожар с последовавшим за ним взрывом произошел ранее 5 августа. На место происшествия выехали пожарные и оперативная группа Единой дежурной диспетчерской службы, а также автобусы для эвакуации жителей близлежащей деревни Каменка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.