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Взрыв произошел на территории воинской части в Красноярском крае

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Пожар и взрыв произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края.

Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Двое пострадавших госпитализированы, остальным помощь оказана на месте.

Пожар с последовавшим за ним взрывом произошел ранее 5 августа. На место происшествия выехали пожарные и оперативная группа Единой дежурной диспетчерской службы, а также автобусы для эвакуации жителей близлежащей деревни Каменка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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