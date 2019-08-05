Против Петра Порошенко завели новое уголовное дело

На Петра Порошенко хотят завести ещё одно уголовное дело.

Бывший советник президента Януковича Андрей Портнов рассказал в соцсетях о новых махинациях бывшего украинского президента.



Зачем и кого Порошенко провёз на курорт по липовым паспортам – не уточняется. Ранее в апреле уже появлялась информация, что экс-президент путешествует анонимно. В прямом смысле – в отелях Порошенко останавливался под именем Mr. Petro Incognito. Документы для главы государства якобы изготовляли в СБУ.

На Украине имя экс-президента фигурирует как минимум в 12 процессах. Видимо, поэтому Пётр Алексеевич и сам

в стране не появляется, и семью вывез.