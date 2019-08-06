В США за сутки произошли три страшные трагедии, связанные со стрельбой. Сначала в Эль-Пасо, Техас, 21-летний Патрик Крузиос, устроил стрельбу в супермаркете «Волмарт», убив в результате 20 человек и ранив еще 26. Перед этим он опубликовал в Сети четырехстраничный манифест, где выразил солидарность с терактом в мечети в Новой Зеландии, заявил о том, что латиноамериканцы наводнили Техас, и выразил поддержку позиции Трампа по вопросам миграции. Затем стрельба возникла в Дейтоне, штат Огайо: там 24-летний Коннор Беттс убил девять и ранил 27 человек. А в ночь на воскресенье инцидент со стрельбой произошел уже в Чикаго, штат Иллинойс: там неизвестные открыли огонь из окна проезжавшего по улице Chevrolet, ранив семь человек.

Говоря о причинах, можно, конечно, согласиться с версией CNN, которую представила отставная замминистра внутренних дел Джуллиет Кайим, — что убийства «стохастические» и что они возникают регулярно, но непредсказуемо вследствие постоянной и систематической демонизации определенной группы населения, в данном случае — латиноамериканских мигрантов: напряжение рано или поздно будет прорываться подобными инцидентами. Также будет логичным обвинить во всем практику свободной продажи оружия, гарантированной второй поправкой к американской конституции. И, вполне возможно, всё это будет чистой правдой. Ведь любая монета имеет две стороны, и платой за американское «общество взаимной вежливости», в теории порождаемое правом на оружие, на практике могут оказываться трагедии, подобные случившимся.

Впрочем, также резонным будет сказать, что три случая массовой стрельбы за сутки — это всё же заметно больше, чем можно было бы объяснить сдавшими нервами и трагической совокупностью случайностей. Что под ударом общественного мнения оказывается Национальная стрелковая ассоциация (NRA), которая объединяет порядка 5 млн человек и стабильно входит в пятерку крупнейших лоббистов в США. NRA много лет ведет свой собственный рейтинг политиков, оказывающий не последнее влияние на исход голосования на выборах, естественно, поддерживает республиканцев, и представляет собой ядерный электорат Трампа. Что политический манифест, опубликованный техасским стрелком за 20 минут до стрельбы, — вещь для США как минимум нетипичная и новая. И что непонятная гибель сестры дейтонского стрелка — а ее нашли убитой в машине вместе с ее другом — требует своего расследования. На данный момент еще слишком много обстоятельств остаются неизвестными, чтобы можно было однозначно судить о причинах произошедшей трагедии. Не исключено, что нам предстоит многое узнать, если учесть, что техасский стрелок задержан и сможет дать показания.

Но, так или иначе, вектор реализации политического бытия этих резонансных трагедий уже вполне оформился. Ряд видных демократов, ведущих свои предвыборные кампании, предсказуемо осудили республиканцев и Трампа, назвав его риторику одной из причин, которая способствовала созданию «атмосферы ненависти». В качестве главного врага уже назван «белый национализм». И не приходится сомневаться, что борьба с ним и его проявлениями уже просто обречена стать одной из центральных тем грядущей кампании демократов. Что, кстати, будет вполне органичной заменой выдохшейся к настоящему времени кампании #MeToo и позволит подхватить наработанный ею потенциал.

Такого рода политическая капитализация, впрочем, вполне предсказуема. После того как доклад спецпрокурора Мюллера в сенате закончился полным провалом, похоронив всякие надежды на импичмент Трампа, демократы на самом деле оказались в электорально катастрофической ситуации. Прежняя тема кампании не сработала, а времени на создание и сколь-нибудь убедительную раскрутку альтернативной программы попросту нет. По сути, это означало победу на выборах 2020 года Трампа, который в значительной степени уже сокрушил политическое наследие Обамы.

В связи с этим невольно вспоминается известное высказывание Дина Ачесона, на тот момент — помощника госсекретаря США. Он в своих мемуарах отметил, что в ситуации, когда для тогдашней администрации всё было плохо и крах казался неминуемым, «случилась Корея — и спасла нас». Конечно, пока еще рано говорить, что трагедии со стрельбой решили все проблемы демократической партии, одномоментно подведя убедительный фундамент под ее новую предвыборную программу. Однако безнадежный еще вчера для демократов баланс уже явно перестал быть таковым. Под беспощадной атакой общественного мнения вместе с Национальной стрелковой ассоциацией и второй поправкой конституции США теперь может оказаться и тот самый «белый англосаксонский протестант», который составляет одно из безусловных ядер электората Трампа.

В свою очередь, это предсказуемо породит еще большую поляризацию и раскол внутри самих Соединенных Штатов. Однако, похоже, в период предвыборной кампании об этом предпочтут забыть все без исключения участники грядущей предвыборной гонки: ставки будут слишком высоки, чтобы обращать на это внимание.

Автор — доцент МГИМО, политолог

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции