В США вновь массовые расстрелы. За выходные — сразу три. В торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний белый американец Патрик Крузиос расстрелял из автоматического оружия покупателей: 20 человек убито, 26 — ранено. Затем в городе Дейтон (штат Огайо) в одном из баров нападавший, чье имя не сообщили, убил девять человек и сам погиб от полицейской пули. Потом в Чикаго кто-то открыл из автомобиля стрельбу по детской площадке, ранив семь человек.

Как бы цинично это ни звучало, весь мир и, видимо, сами американцы уже привыкли к подобным преступлениям, которые, скажем прямо, стали одной из визитных карточек Соединенных Штатов и составной частью демократии по-американски.

Из этих трех случаев лишь один, в Эль-Пасо, имел «политическую» подоплеку. Патрик Крузиос до нападения опубликовал манифест, в котором заявил, что сделал это из неприязни к мексиканским иммигрантам. Дело в том, что торговый центр, в котором он расстрелял покупателей, находится вблизи американо-мексиканской границы. Стрельба в Дейтоне и Чикаго похожа на тривиальный бандитизм.

Всё, что случилось в Дейтоне, Эль-Пасо и Чикаго — лишь новые звенья одной и той же цепи, которая тянется уже не одно десятилетие. Из последнего можно вспомнить, как в октябре 2017 года убийца-одиночка расстреливал из автомата в Лас-Вегасе участников музыкального фестиваля, убив более полсотни и ранив более 400 человек.

Всё это — обратная сторона права на оружие, которое, без преувеличения, является чуть ли не стержнем самих США. Расстрелы с применением автоматического оружия случаются в стране постоянно — в школах, в магазинах, на увеселительных мероприятиях и просто на улице, но абсолютное большинство граждан не ставит под сомнение необходимость личного владения им. Гибнут невинные люди и даже дети — и американец всё равно считает право иметь и хранить оружие почти священным.

Это право записано во второй поправке к конституции США, которая вступила в силу 15 декабря 1791 года вместе с девятью другими основополагающими поправками (о свободе слова, религии, прессы, собраний, о праве на надлежащее судебное разбирательство, о гарантии частной собственности и т.д.), в совокупности получившими название «Билль о правах». Вторая поправка и весь «Билль», несомненно, определили лицо Соединенных Штатов на многие годы вперед вплоть до нашего времени.

Между тем, вокруг трактовки второй поправки — не в последнюю очередь из-за ее регулярных трагических последствий — в США постоянно идут дискуссии и, точно, еще будут идти.

Текст поправки гласит: «Так как для безопасности свободного штата необходима хорошо организованная милиция, то право народа — иметь и носить оружие — не должно быть нарушено». Различие трактовок заключалось в следующем: право обладать оружием имеют только те, кто причастен к военной службе в ополчении (в тексте поправки они названы «хорошо организованным ополчением», по-английски well regulated Militia), или все граждане, даже не имеющие никакого отношения к военной службе?

И только в 2008 году, спустя более 200 лет после принятия конституции и поправок к ней, Верховный суд США расставил все точки над «i». Был вынесен вердикт по делу «Округ Колумбия против Хеллера» (District of Columbia v. Heller). Суд постановил: вторая поправка защищает право граждан на владение оружием вне зависимости от службы и дает им право на использование оружия для самообороны в собственном доме.

Есть все основания полагать, что такое решение могло быть принято только в обществе, составной частью менталитета которого является сознание необходимости того, чтобы каждый гражданин имел право и возможность защищать себя сам с оружием в руках без участия государства.

В результате американцы — самый вооруженный народ в мире. По разным данным, на руках населения США более 270 млн единиц легального огнестрельного оружия, почти 90 стволов на 100 человек. По данным портала «Американских владельцев оружия» (Gun owners of America) ежегодно используют оружие для самообороны около 2,5 млн американцев — 6850 раз в день! В менее 8% случаев это приводит к гибели или ранению злоумышленника. При этом простые граждане убивают в два раза больше преступников, чем полиция. Но по ошибке невинные люди гибнут лишь в 2% случаев, и этот показатель ниже, чем у полицейских.

Свободно владеть оружием — хорошо или плохо? Вопрос спорный. В Америке всё выглядит так. А граждане других стран, где раз от разу возникает дискуссия на тему «разрешить — не разрешить», могут смотреть на США и взвешивать все за и против. Что важнее: право выхватить кольт или автомат и пустить пулю в налетчика, не спрашивая как его зовут, или издержки этого права, которые имели место в Дейтоне, Эль-Пасо и Чикаго и в массе других мест за все годы действия американской конституции? При том, что цена этих издержек — сотни, если не тысячи жизней невинных людей.

Автор — эксперт РИСИ

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