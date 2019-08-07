Сабелька цесаревича: в Ратной палате вспомнили о Первой мировой

Петербургский музей «Россия в Великой войне», посвященный Первой мировой и действующий при «Царском Селе», отметил свое пятилетие выставкой «Дары, вернувшие прошлое». Она открылась в Ратной палате, где находится музей, и представляет избранное из 1,2 тыс. предметов, подаренных ему за эти годы.

Экспонаты связаны как с известными персонами, так и с рядовыми участниками войны 1914–1918 годов. За каждым — незаурядная судьба.

— Особая гордость — эксклюзивные вещи, принадлежавшие императорской семье, — рассказал «Известиям» Глеб Арлюк, хранитель коллекции оружия государственного музея-заповедника «Царское Село». — Это личное оружие последнего российского императора, оружейный набор цесаревича. Казачьи формирования дарили Алексею Николаевичу сабельки, причем они подписаны, на каждой указано, какое именно формирование сделало подарок наследнику. Это единичные предметы, вторых таких нет. Но и оружейные образцы массового производства — штыки или винтовки — могут быть очень интересны с точки зрения происхождения.

Какие-то предметы музею удалось купить, что-то поступило на временное хранение, скажем, от петербургского Артиллерийского музея, и есть еще заветное для любого музейщика понятие — «дарение». В начале своей деятельности музей обратился к жителям России и других стран с просьбой о помощи в формировании коллекции. Такой путь поистине неисповедим: случайно может всплыть артефакт, на который ученому-историку самому никогда не выйти. Ценностью может оказаться всё, что есть в семейных архивах: письма и фото с фронта, документы, даже семейные предания. При музее ведётся работа с потомками участвовавших в той войне, собираются и обрабатываются сведения, предметы принимаются в дар или копируются — в общем, он функционирует и как своего рода историческая лаборатория.

— Советую обратить особое внимание на фотографии Евгения Франциссона, актера и кинооператора студии Ханжонкова, — рассказала Екатерина Швиглева, научный сотрудник военно-исторического отдела ГМЗ. — В годы войны Евгений Владимирович был оператором в полевых условиях, вел съёмку, в том числе и с самолета. Во время одной из этих аэросъемок был сбит, лечился в госпитале. Отказался от предложения Ханжонкова эмигрировать и вскоре, в 1918 году, умер.

Есть и дары из-за рубежа — например, дневник Вильгельма Бруна, переданный его потомками. Он был коммивояжёром, война застала его в Одессе. Браун был отправлен в лагерь для военнопленных в Царёвококшайск (нынешнюю Йошкар-Олу), где вел подробный дневник, фиксировал жизнь глубинки. В дневнике есть и рисунки — например, педантичная зарисовка русской избы. В 1918 году Бруну удалось вернуться в Германию, умер он почти 70-летним стариком в год начала Второй мировой.

В дополнение к этому сюжету — история русского солдата Александра Иршонкова, в начале войны попавшего в лагерь для пленных в городе Мец и оттуда бежавшего. По фотографиям Иршонкова в плену видно, насколько лагерь той войны отличается от концлагерей Второй мировой: условия существования кардинально иные. Нет речи об уничтожении людей, русским солдатам позволено переписываться с родными, что контролируется Красным Крестом. Кстати, в ближайших планах музея — совместная с этой организацией выставка, посвященная пленным Первой мировой.

Среди экспонатов — чешская губная гармошка, доставшаяся солдату Владимиру Белову как трофей и прошедшая с ним не только Первую, но и Вторую мировую. Лежат под стеклом свидетельство об окончании частной школы фельдшериц, расчетная книжка сестры милосердия и «вражеский» веер, на каждой из пластин которого — портрет императоров или начальников германской и австрийской армий. Рассматривать экспонаты, читая подписи к ним, можно долго, хотя выставка небольшая и уместилась в галерее Палаты. Но очень многие вещи постоянной экспозиции также помечены этикеткой «принято в дар» — выставка как бы размыкается в сам музей. В числе таких экспонатов — подарок известного кинорежиссера Питера Джексона: два комплекта обмундирования пехотинцев британского и шотландского полков.

Первая мировая война — тема для России болезненная и не слишком подробно освещенная. В молодой советской стране говорить, что ты воевал за «веру, царя и Отечество», было небезопасно; потом эти страницы истории затмились шокирующим опытом Второй мировой. Музей «Царского Села», посвященный 1914–1918 годам, сохраняет живую связь с тем временем и доказывает: все мы можем не только помнить о Первой мировой, но и участвовать в формировании этой памяти.