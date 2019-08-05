Рябков заявил о возможности продлить СНВ-3 на срок менее пяти лет

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) можно продлить не на пять лет, а на более короткий срок. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что отказ от продления СНВ еще сильнее ударит по международной безопасности, чем развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Было бы еще более тяжелым ударом по системе международной безопасности, если бы СНВ не удалось продлить на период после 5 февраля 2021 года», — цитирует Рябкова ТАСС.

Дипломат добавил, что в условиях отсутствия взаимного моратория на размещение РСМД Россия может принять меры по созданию соответствующего потенциала.

«В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности», — подчеркнул Рябков. При этом, по его словам, Москва не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе и иных регионах до того, как там появятся американские ракеты соответствующего класса.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. Еще один документ — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 августа МИД России официально сообщил о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны.