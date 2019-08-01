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В МИД России призвали США решить проблемы ДСНВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у Москвы и Вашингтона не останется договоренностей в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, если проблемы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) не будут решены. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает «Интерфакс».

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«Что касается сроков и дедлайнов, то здесь вопрос не столько процедурно-организационный — сколько нам понадобится недель или месяцев для того, чтобы пройти внутренние процедуры, если мы договоримся с США в пользу продления, — сколько вопрос смысловой», — заключил замминистра.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о желании достичь с Россией договоренностей по вопросу контроля над вооружениями. Ранее в этот же день советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа.

Он также сообщил, что ДСНВ, срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, потому что он «имеет недостатки». Со слов Болтона, Вашингтон хотел бы заключить новую сделку с участием России и Китая.

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности (зона поражения от 500 до 5,5 тыс. км).

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.

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