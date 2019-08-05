США допустили расширение СНВ-3

США и Австралия считают необходимым заключить новое соглашение о контроле над вооружениями, причем с большим числом участников, чем в предыдущих сделках. Об этом сказано в совместном документе, принятом по итогам австралийско-американских министерских консультаций.

«Министры и госсекретарь подтвердили необходимость новой эры в контроле над вооружениями, которая расширит число государств и систем вооружений, включенных в достигнутые соглашения, а также активизирует усилия по сокращению ядерных рисков», — приводит текст документа агентство ТАСС 5 августа.

Как отмечается на сайте Пентагона, США допускают продление соглашения СНВ-3 (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) при участии большего количества стран и намерены «привлечь Россию». Также США призывают Китай включиться в переговорный процесс, пишет «Газета.ру».

29 ежегодные консультации состоялись в Австралии. В них с австралийской стороны приняли участие глава МИД Марис Пейн и министр обороны Линда Рейнолдс, с американской — госсекретарь Майк Помпео и глава оборонного ведомства обороны Марк Эспер.

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Еще один документ — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия в соглашении.