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Гутерриш призвал Россию и США к продлению СНВ-3

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Jinquan
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

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Об этом он заявил в четверг, 1 августа, в ходе пресс-конференции. «Я решительно призываю США и Российскую Федерацию продлить так называемый договор СНВ-3», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у Москвы и Вашингтона не останется договоренностей в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений, если проблемы по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) не будут решены.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о желании достичь с Россией договоренностей по вопросу контроля над вооружениями.

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений.

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