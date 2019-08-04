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На российском спутнике «Метеор-М» произошел сбой системы

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Российский метеоспутник «Метеор-М» №2 мог выйти из строя, так как с него перестали поступать данные. Об этом 4 августа радиолюбитель Дмитрий Пашков сообщил в своем блоге.

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Он пояснил, что с 3 августа спутник перестал передавать данные на землю, попытки получить с него информацию не увенчались успехом. При этом 2 августа, по словам Пашкова, на спутнике произошел сбой системы ориентации: вместо того чтобы смотреть точно вниз на поверхность Земли, спутник начал снимать планету на фоне космоса и передавать сильно искаженное изображение.

«Спутник «Mетеор-M» №2 не передает изображение поверхности Земли на частоте 137.100/137.900 MHz QPSK 72Kbps (нет сигнала с аппарата)», — написал радиолюбитель.

Пашков добавил, что в последнее время аппарат стал часто терять ориентацию из-за отказа систем. В прошлый раз это случилось 26 июня — тогда восстановить работу «Метеора-М» №2 не удавалось в течение суток.

Космические снимки со спутника передаются в открытом режиме, и любой желающий может принимать их, используя соответствующее оборудование.

«Метеор-М» №2 был запущен в космос в июле 2014 года, расчетный срок его службы — пять лет.

В настоящее время у России есть на орбите три спутника «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2. Аппарат «Метеор-М» №2-1 был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный в 2017 году. В 2020 и 2021 годах планируются запуски спутников «Метеор-М» №2-3 и 2-4.

18 июля сообщалось, что работа европейской спутниковой системы навигации Galileo была восстановлена после сбоя, случившегося 14 июля. Тогда в отчете около всех спутников стояла отметка «не используется», а сигналы с космических аппаратов не поступали.

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