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Работа европейской спутниковой системы Galileo восстановлена

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Фото: gsc-europa.eu
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Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo восстановила работу после сбоя. Об этом сказано на сайте центра услуг системы 18 июля.

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В отчетах сказано, что работа всех спутников восстановлена, однако допускается «потенциальная неустойчивость». Тем не менее предоставление услуг восстановлено.

Сбой произошел 14 июля — в отчете около всех спутников стояла отметка «не используется», сигналы с космических аппаратов не поступали. Предположительно, отказ системы произошел из-за проблем с комплексом точного времени системы Galileo в Италии.

Эксперты полагают, что причиной сбоя могла стать ошибка в программном обеспечении спутников, а именно в наземном комплексе управления.

Galileo — одна из нескольких существующих в мире глобальных навигационных спутниковых систем. В ее орбитальную группировку входят 26 спутников, из которых работают 22. Также глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

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