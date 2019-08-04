В Санкт-Петербурге футбольные фанаты столкнулись с бойцами ОМОНа на «Газпром Арене». Драка завязалась в перерыве встречи между «Зенитом» и «Краснодаром». Петербургский клуб выступил с официальным заявлением. Организаторы матча совместно с полицией займутся расследованием потасовки.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги гости вышли вперед на 80-й минуте после автогола защитника «сине-бело-голубых» Дугласа Сантоса. Хозяева сравняли счет на третьей добавленной минуте благодаря удару Артема Дзюбы. Игра завершилась со счетом 1:1.