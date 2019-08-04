Футболист «Реала» провалился в знании географии

Профессиональный спорт ставит перед выбором: либо образование, либо карьера. 18-летнему футболисту Такефусе Кубо учиться явно было некогда, и это сказывается. Во время одного из интервью он заявил, что у «Реала» есть много поклонников во всех странах, будь то в Хьюстоне или в Техасе.

Американские фанаты даже обиделись, Зато пользователи оценили беглый испанский язык юного японца. Но здесь удивительного мало: Кубо — воспитанник академии футбольного клуба «Барселона». В свои 18 лет Такефуса заслужил прозвище Японский Месси. В «Реал Мадрид» японец попал только этим летом.