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Футболист «Реала» провалился в знании географии

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Профессиональный спорт ставит перед выбором: либо образование, либо карьера. 18-летнему футболисту Такефусе Кубо учиться явно было некогда, и это сказывается. Во время одного из интервью он заявил, что у «Реала» есть много поклонников во всех странах, будь то в Хьюстоне или в Техасе.

Американские фанаты даже обиделись, Зато пользователи оценили беглый испанский язык юного японца. Но здесь удивительного мало: Кубо — воспитанник академии футбольного клуба «Барселона». В свои 18 лет Такефуса заслужил прозвище Японский Месси. В «Реал Мадрид» японец попал только этим летом.

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