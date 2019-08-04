Джей Ло приехала в Москву в рамках мирового турне

В Москве стало намного жарче: в город прилетела Дженнифер Лопес. Певица поселилась в отеле «Арарат Парк Хаятт» вместе с детьми. В столицу звезда приехала в рамках мирового турне. Еще накануне Джей Ло публиковала в Instagram пляжные снимки из Израиля. В воскресенье певица отметит свой юбилей с российскими поклонниками. Грандиозный концерт пройдет 4 августа на стадионе «ВТБ Арена».