Анита Цой отменила гастроли после травмы на фестивале

Певица Анита Цой отменила запланированные концерты в городах на черноморском побережье России из-за травмы, полученной 26 июля на музыкальном фестивале «Жара».

Как написала артистка в Instagram 31 июля, продолжать гастроли ей временно запретили врачи.

«Я вынуждена объявить об отмене концертов в городах: Сочи, Геленджик, Анапа, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория. Примите, пожалуйста, мои искренние извинения. Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи!» — написала певица.

Информацию подтвердила пресс-атташе артистки Анна Кружель агентству ТАСС 1 августа. По ее словам, в лечении певицы прослеживается положительная тенденция, однако медики запретили ей продолжать тур во избежание возможных осложнений.

«Поскольку тур был запланирован под курортный сезон, переносить его на другие даты просто нет смысла, поэтому он отменен. Купленные билеты можно будет сдать и вернуть деньги», — сказала Кружель.

По словам очевидцев, Анита Цой получила травму во время выступления ее коллеги по сцене Григория Лепса. Лежавшую на полу исполнительницу забирали из VIP-зоны на носилках. Позже певица сообщила, что после прохода по ковровой дорожке она зацепилась ногтем за лестницу, в результате чего сорвала его.