В МВД заявили о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве

Число задержанных на несогласованной акции протеста в Москве 3 августа выросло до 600. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России, передает «РИА Новости».

По данным полиции, в несогласованной акции приняли участие порядка 1500 человек, из которых за различные нарушения задержаны около 600. На 14:30 мск сообщалось о 350 частниках и 30 задержанных.

Перед началом несогласованной акции при выходе из штаба задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Накануне ей было вынесено предостережение.

Правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку. 2 августа власти согласовали проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тыс. человек каждая. Для обоих мероприятий одобрили площадку на проспекте Академика Сахарова.