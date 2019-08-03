Rammstein устроили грандиозное файер-шоу на концерте в Петербурге

Клубы дыма и яркое пламя на фоне пасмурного неба Северной столицы. В пятницу вечером петербуржцы заподозрили, что «Газпром Арена» горит. Информация о пожаре распространилась в соцсетях. Однако стадиону ничего не угрожало. Оказалось, всё дело в том, что на Крестовском острове выступала группа Rammstein. Немецкие рокеры устроили грандиозное файер-шоу. Судя по видео в соцсетях, фанаты оказались в восторге от огненного концерта.